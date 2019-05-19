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Максим Вотинов
№45
Нападающий
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 авг. 1988 (31) год
Рост
191
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
19.05.2019
19 мая 2019
вс
13:00
Тюмень
1 : 2
Зенит-2
87'
87'
87'
19.05.2019
19 мая 2019
вс
13:00
87'
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
Зенит-2
2
минуты: 1' - 90'
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
16:00
Мордовия
1 : 1
Тюмень
57'
57'
57'
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
16:00
57'
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 90'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
14:00
Тюмень
1 : 3
Тамбов
24'
24'
24'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
14:00
24'
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
Тамбов
3
минуты: 1' - 90'
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
15:00
Тюмень
1 : 1
Мордовия
61'
61'
61'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
15:00
61'
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
17:00
Тюмень
1 : 1
СКА-Хабаровск
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
15:00
Тюмень
0 : 1
Краснодар-2
20'
20'
20'
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
0
Краснодар-2
1
минуты: 1' - 90'
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:30
Тюмень
1 : 0
Армавир
86'
86'
86'
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
Армавир
0
минуты: 1' - 90'
22.07.2018
22 июля 2018
вс
18:00
Нижний Новгород
2 : 1
Тюмень
45'
45'
45'
22.07.2018
22 июля 2018
вс
18:00
45'
минуты: 1' - 67'
Нижний Новгород
2
Тюмень
1
минуты: 1' - 67'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
17:00
Тюмень
4 : 1
Балтика
43', 62', 42'
43', 62', 42'
43', 62', 42'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
17:00
43', 62', 42'
минуты: 1' - 90'
Тюмень
4
Балтика
1
минуты: 1' - 90'