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Матч-центр
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Виталий Каленкович
№93
Защитник
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Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 марта 1993 (27) лет
Рост
178
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. фнл второй этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
7.07.2019
7 июля 2019
вс
15:00
Нижний Новгород
0 : 2
Томь
7.07.2019
7 июля 2019
вс
15:00
был в запасе
Нижний Новгород
0
Томь
2
был в запасе