Виталий Каленкович
№93
Защитник
Подписаться
Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 марта 1993 (27) лет
Рост
178
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.07.2019 7 июля 2019 вс 15:00
Нижний Новгород
0 : 2
Томь
7.07.2019 7 июля 2019 вс 15:00
был в запасе
Нижний Новгород
0
Томь
2
был в запасе