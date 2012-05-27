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Егор Лунев
№46
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
Сезон:
2011/2012
27.05.2012
27 мая 2012
вс
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
КАМАЗ
27.05.2012
27 мая 2012
вс
7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
КАМАЗ
0
был в запасе
21.05.2012
21 мая 2012
пн
17:00
КАМАЗ
2 : 0
Факел
21.05.2012
21 мая 2012
пн
17:00
был в запасе
КАМАЗ
2
Факел
0
был в запасе
15.05.2012
15 мая 2012
вт
17:30
Волгарь
1 : 1
КАМАЗ
15.05.2012
15 мая 2012
вт
17:30
был в запасе
Волгарь
1
КАМАЗ
1
был в запасе
8.05.2012
8 мая 2012
вт
17:00
КАМАЗ
2 : 1
Енисей
8.05.2012
8 мая 2012
вт
17:00
был в запасе
КАМАЗ
2
Енисей
1
был в запасе
2.05.2012
2 мая 2012
ср
18:00
Химки
1 : 0
КАМАЗ
2.05.2012
2 мая 2012
ср
18:00
был в запасе
Химки
1
КАМАЗ
0
был в запасе
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
КАМАЗ
0 : 0
Луч
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
был в запасе
КАМАЗ
0
Луч
0
был в запасе
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
16:00
Оренбург
2 : 0
КАМАЗ
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
16:00
был в запасе
Оренбург
2
КАМАЗ
0
был в запасе
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
17:00
КАМАЗ
0 : 1
Торпедо
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
17:00
был в запасе
КАМАЗ
0
Торпедо
1
был в запасе
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
16:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
16:00
был в запасе
Черноморец
1
КАМАЗ
0
был в запасе
26.03.2012
26 марта 2012
пн
17:00
КАМАЗ
0 : 1
Балтика
26.03.2012
26 марта 2012
пн
17:00
был в запасе
КАМАЗ
0
Балтика
1
был в запасе