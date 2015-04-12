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Иван Кальчук
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:00
Балтика
1 : 1
СКА-Хабаровск
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:00
был в запасе
Балтика
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
16:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Анжи
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
16:00
минуты: 58' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Анжи
1
минуты: 58' - 90'