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Сергей Шаповалов
№44
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
Сезон:
2011/2012
27.05.2012
27 мая 2012
вс
16:00
Факел
0 : 1
Луч
27.05.2012
27 мая 2012
вс
16:00
минуты: 62' - 90'
Факел
0
Луч
1
минуты: 62' - 90'
21.05.2012
21 мая 2012
пн
11:00
Луч
0 : 0
Волгарь
21.05.2012
21 мая 2012
пн
11:00
был в запасе
Луч
0
Волгарь
0
был в запасе
15.05.2012
15 мая 2012
вт
14:00
Енисей
0 : 0
Луч
15.05.2012
15 мая 2012
вт
14:00
был в запасе
Енисей
0
Луч
0
был в запасе