Армин Юнес
№34
Полузащитник
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Команда
Наполи
Гражданство
Германия
Дата рождения
6 авг. 1993 (26) лет
Рост
168
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Наполи
2
0
0
1
0