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Лента
Матч-центр
Моя команда
Армин Юнес
№34
Полузащитник
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Команда
Наполи
Гражданство
Германия
Дата рождения
6 авг. 1993 (26) лет
Рост
168
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Наполи
2
0
0
1
0