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Армин Юнес
№34
Полузащитник
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Команда
Наполи
Гражданство
Германия
Дата рождения
6 авг. 1993 (26) лет
Рост
168
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
22:45
Наполи
0 : 2
Фиорентина
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
22:45
был в запасе
Наполи
0
Фиорентина
2
был в запасе
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
22:45
Наполи
1 : 3
Интер
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
22:45
был в запасе
Наполи
1
Интер
3
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
22:45
Сассуоло
1 : 2
Наполи
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
22:45
был в запасе
Сассуоло
1
Наполи
2
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
Наполи
1 : 2
Парма
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
был в запасе
Наполи
1
Парма
2
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
20:00
Удинезе
1 : 1
Наполи
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
20:00
был в запасе
Удинезе
1
Наполи
1
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:00
Наполи
1 : 2
Болонья
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
20:00
был в запасе
Наполи
1
Болонья
2
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:00
Милан
1 : 1
Наполи
77'
77'
77'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:00
был в запасе
Милан
1
Наполи
1
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:45
Наполи
0 : 0
Дженоа
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:45
был в запасе
Наполи
0
Дженоа
0
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:00
Рома
2 : 1
Наполи
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:00
был в запасе
Рома
2
Наполи
1
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
Наполи
2 : 2
Аталанта
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
был в запасе
Наполи
2
Аталанта
2
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
СПАЛ
1 : 1
Наполи
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
был в запасе
СПАЛ
1
Наполи
1
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
Наполи
2 : 0
Верона
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Верона
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
Торино
0 : 0
Наполи
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
был в запасе
Торино
0
Наполи
0
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Наполи
0 : 1
Кальяри
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
был в запасе
Наполи
0
Кальяри
1
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
Наполи
2 : 0
Сампдория
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Наполи
2
Сампдория
0
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:45
Ювентус
4 : 3
Наполи
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:45
был в запасе
Ювентус
4
Наполи
3
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:45
Фиорентина
3 : 4
Наполи
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:45
был в запасе
Фиорентина
3
Наполи
4
был в запасе