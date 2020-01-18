Армин Юнес
№34
Полузащитник
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Команда
Наполи
Гражданство
Германия
Дата рождения
6 авг. 1993 (26) лет
Рост
168
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 22:45
Наполи
0 : 2
Фиорентина
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 22:45
был в запасе
Наполи
0
Фиорентина
2
был в запасе
6.01.2020 6 янв. 2020 пн 22:45
Наполи
1 : 3
Интер
6.01.2020 6 янв. 2020 пн 22:45
был в запасе
Наполи
1
Интер
3
был в запасе
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 22:45
Сассуоло
1 : 2
Наполи
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 22:45
был в запасе
Сассуоло
1
Наполи
2
был в запасе
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 20:30
Наполи
1 : 2
Парма
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 20:30
был в запасе
Наполи
1
Парма
2
был в запасе
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 20:00
Удинезе
1 : 1
Наполи
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 20:00
был в запасе
Удинезе
1
Наполи
1
был в запасе
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 20:00
Наполи
1 : 2
Болонья
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 20:00
был в запасе
Наполи
1
Болонья
2
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 20:00
Милан
1 : 1
Наполи
77'
77'
77'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 20:00
был в запасе
Милан
1
Наполи
1
был в запасе
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 22:45
Наполи
0 : 0
Дженоа
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 22:45
был в запасе
Наполи
0
Дженоа
0
был в запасе
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 17:00
Рома
2 : 1
Наполи
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 17:00
был в запасе
Рома
2
Наполи
1
был в запасе
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 21:00
Наполи
2 : 2
Аталанта
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 21:00
был в запасе
Наполи
2
Аталанта
2
был в запасе
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 17:00
СПАЛ
1 : 1
Наполи
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 17:00
был в запасе
СПАЛ
1
Наполи
1
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:00
Наполи
2 : 0
Верона
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Верона
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 19:00
Торино
0 : 0
Наполи
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 19:00
был в запасе
Торино
0
Наполи
0
был в запасе
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
Наполи
0 : 1
Кальяри
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
был в запасе
Наполи
0
Кальяри
1
был в запасе
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 19:00
Наполи
2 : 0
Сампдория
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 19:00
был в запасе
Наполи
2
Сампдория
0
был в запасе
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:45
Ювентус
4 : 3
Наполи
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:45
был в запасе
Ювентус
4
Наполи
3
был в запасе
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 21:45
Фиорентина
3 : 4
Наполи
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 21:45
был в запасе
Фиорентина
3
Наполи
4
был в запасе