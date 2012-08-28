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Эуген Коффи
№32
Нападающий
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
Сезон:
2012/2013
28.08.2012
28 авг. 2012
вт
19:00
Торпедо
0 : 0
СКА-Хабаровск
28.08.2012
28 авг. 2012
вт
19:00
минуты: 76' - 90'
Торпедо
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 76' - 90'
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Спартак-Нальчик
28'
28'
28'
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
11:00
минуты: 1' - 29'
СКА-Хабаровск
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 29'
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Сочи
67'
67'
67'
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
11:00
67'
минуты: 63' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Сочи
1
минуты: 63' - 90'
31.07.2012
31 июля 2012
вт
16:00
Урал
1 : 1
СКА-Хабаровск
31.07.2012
31 июля 2012
вт
16:00
минуты: 59' - 90'
Урал
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 59' - 90'
24.07.2012
24 июля 2012
вт
12:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Шинник
24.07.2012
24 июля 2012
вт
12:00
минуты: 1' - 40'
СКА-Хабаровск
2
Шинник
0
минуты: 1' - 40'