Антонио Яколиш
№17
Нападающий
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Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
28 февр. 1992 (28) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
Базель
1 : 0
АПОЭЛ
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 46'
Базель
1
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 46'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
АПОЭЛ
0 : 3
Базель
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
АПОЭЛ
0
Базель
3
был в запасе