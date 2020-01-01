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Лента
Матч-центр
Моя команда
Сауль Ньигес
№8
Полузащитник
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Команда
Атлетико
Гражданство
Испания
Дата рождения
21 нояб. 1994 (25) лет
Рост
181
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
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Кр
Атлетико
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1
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