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Лента
Матч-центр
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Сауль Ньигес
№8
Полузащитник
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Команда
Атлетико
Гражданство
Испания
Дата рождения
21 нояб. 1994 (25) лет
Рост
181
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
Ливерпуль
2 : 3
Атлетико
120'
120'
120'
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
2
Атлетико
3
минуты: 1' - 90'
18.02.2020
18 февр. 2020
вт
23:00
Атлетико
1 : 0
Ливерпуль
4'
4'
4'
18.02.2020
18 февр. 2020
вт
23:00
4'
минуты: 1' - 90'
Атлетико
1
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90'