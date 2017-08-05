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Матч-центр
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Александр Панцырев
№36
Полузащитник
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2017/2018
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
16:00
Нижний Новгород
0 : 1
Шинник
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
16:00
был в запасе
Нижний Новгород
0
Шинник
1
был в запасе
30.07.2017
30 июля 2017
вс
18:00
Волгарь
2 : 1
Нижний Новгород
30.07.2017
30 июля 2017
вс
18:00
был в запасе
Волгарь
2
Нижний Новгород
1
был в запасе
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
Нижний Новгород
1 : 0
Химки
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
был в запасе
Нижний Новгород
1
Химки
0
был в запасе
15.07.2017
15 июля 2017
сб
16:00
Нижний Новгород
0 : 0
Крылья Советов
15.07.2017
15 июля 2017
сб
16:00
был в запасе
Нижний Новгород
0
Крылья Советов
0
был в запасе
8.07.2017
8 июля 2017
сб
16:00
Нижний Новгород
2 : 2
Авангард
8.07.2017
8 июля 2017
сб
16:00
был в запасе
Нижний Новгород
2
Авангард
2
был в запасе