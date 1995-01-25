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Максим Лаук
№10
Полузащитник
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 янв. 1995 (25) лет
Рост
177
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
14:00
Тюмень
3 : 2
Шинник
29'
29'
29'
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
14:00
29'
минуты: 1' - 90'
Тюмень
3
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
14:00
Тюмень
1 : 3
Тамбов
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
14:00
минуты: 46' - 90'
Тюмень
1
Тамбов
3
минуты: 46' - 90'
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 40'
Тюмень
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 40'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
15:00
Тюмень
1 : 1
Мордовия
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
15:00
минуты: 1' - 58'
Тюмень
1
Мордовия
1
минуты: 1' - 58'
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
17:00
Тюмень
1 : 1
СКА-Хабаровск
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
17:00
минуты: 1' - 74'
Тюмень
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 74'
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
15:00
Тюмень
0 : 1
Краснодар-2
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
0
Краснодар-2
1
минуты: 1' - 90'
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:30
Тюмень
1 : 0
Армавир
42'
42'
42'
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:30
42'
минуты: 1' - 77'
Тюмень
1
Армавир
0
минуты: 1' - 77'
22.07.2018
22 июля 2018
вс
18:00
Нижний Новгород
2 : 1
Тюмень
22.07.2018
22 июля 2018
вс
18:00
был в запасе
Нижний Новгород
2
Тюмень
1
был в запасе
17.07.2018
17 июля 2018
вт
17:00
Тюмень
4 : 1
Балтика
17.07.2018
17 июля 2018
вт
17:00
минуты: 90' - 90'
Тюмень
4
Балтика
1
минуты: 90' - 90'