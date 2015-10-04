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Дмитрий Стародуб
№89
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
16:00
Арсенал
1 : 0
Волга
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
16:00
был в запасе
Арсенал
1
Волга
0
был в запасе
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
19:00
Сокол
1 : 1
Арсенал
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
19:00
был в запасе
Сокол
1
Арсенал
1
был в запасе
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
19:00
Арсенал
1 : 2
Тюмень
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
19:00
минуты: 86' - 90'
Арсенал
1
Тюмень
2
минуты: 86' - 90'
3.08.2015
3 авг. 2015
пн
16:45
Томь
1 : 3
Арсенал
3.08.2015
3 авг. 2015
пн
16:45
минуты: 69' - 90'
Томь
1
Арсенал
3
минуты: 69' - 90'
27.07.2015
27 июля 2015
пн
20:00
Арсенал
3 : 1
Тосно
27.07.2015
27 июля 2015
пн
20:00
был в запасе
Арсенал
3
Тосно
1
был в запасе
20.07.2015
20 июля 2015
пн
19:00
Арсенал
0 : 0
Армавир
20.07.2015
20 июля 2015
пн
19:00
минуты: 47' - 90'
Арсенал
0
Армавир
0
минуты: 47' - 90'
15.07.2015
15 июля 2015
ср
18:00
Зенит-2
2 : 2
Арсенал
15.07.2015
15 июля 2015
ср
18:00
минуты: 1' - 77'
Зенит-2
2
Арсенал
2
минуты: 1' - 77'
11.07.2015
11 июля 2015
сб
16:00
Арсенал
2 : 1
Байкал
11.07.2015
11 июля 2015
сб
16:00
минуты: 70' - 90'
Арсенал
2
Байкал
1
минуты: 70' - 90'