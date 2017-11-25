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Валерий Сарамутин
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
2016/2017
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
13:00
Нижний Новгород
2 : 2
Сочи
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 55'
Нижний Новгород
2
Сочи
2
минуты: 1' - 55'
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
15:00
Кубань
0 : 1
Сочи
82'
82'
82'
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:00
Ротор
0 : 0
Сочи
71'
71'
71'
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
16:00
Факел
0 : 0
Сочи
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
16:00
минуты: 90' - 90'
Факел
0
Сочи
0
минуты: 90' - 90'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:30
Сочи
3 : 3
Зенит-2
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:30
минуты: 51' - 90'
Сочи
3
Зенит-2
3
минуты: 51' - 90'
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
16:00
Балтика
3 : 2
Сочи
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
16:00
был в запасе
Балтика
3
Сочи
2
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
Химки
0 : 1
Сочи
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
минуты: 58' - 90'
Химки
0
Сочи
1
минуты: 58' - 90'
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
Сочи
2 : 0
Томь
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
минуты: 59' - 90'
Сочи
2
Томь
0
минуты: 59' - 90'
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
Крылья Советов
2 : 0
Сочи
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
минуты: 61' - 90'
Крылья Советов
2
Сочи
0
минуты: 61' - 90'
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
13:00
Сочи
3 : 1
Нижний Новгород
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
13:00
минуты: 1' - 60'
Сочи
3
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 60'
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
11:00
Луч
1 : 2
Сочи
45'
80'
45'
80'
45'
80'
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
11:00
45'
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Сочи
2
минуты: 1' - 90'
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
Сочи
2 : 2
Кубань
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
минуты: 76' - 90'
Сочи
2
Кубань
2
минуты: 76' - 90'
26.07.2017
26 июля 2017
ср
17:00
Сочи
0 : 3
Ротор
26.07.2017
26 июля 2017
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Ротор
3
минуты: 1' - 90'
22.07.2017
22 июля 2017
сб
13:00
Сочи
2 : 0
Факел
22.07.2017
22 июля 2017
сб
13:00
минуты: 46' - 90'
Сочи
2
Факел
0
минуты: 46' - 90'