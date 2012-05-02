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Джонатан Валье
№30
Полузащитник
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Команда
Рекреативо
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
2.05.2012
2 мая 2012
ср
17:30
Рубин
2 : 2
Зенит
2.05.2012
2 мая 2012
ср
17:30
был в запасе
Рубин
2
Зенит
2
был в запасе
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
17:00
Рубин
1 : 1
Кубань
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
17:00
минуты: 77' - 90'
Рубин
1
Кубань
1
минуты: 77' - 90'
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
18:30
Локомотив
0 : 0
Рубин
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
18:30
был в запасе
Локомотив
0
Рубин
0
был в запасе
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
15:15
Рубин
1 : 0
Анжи
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
15:15
был в запасе
Рубин
1
Анжи
0
был в запасе
25.03.2012
25 марта 2012
вс
15:15
Зенит
1 : 1
Рубин
25.03.2012
25 марта 2012
вс
15:15
минуты: 69' - 90'
Зенит
1
Рубин
1
минуты: 69' - 90'
11.03.2012
11 марта 2012
вс
15:00
Рубин
0 : 0
Локомотив
11.03.2012
11 марта 2012
вс
15:00
был в запасе
Рубин
0
Локомотив
0
был в запасе