Павел Киреенко
№21
Нападающий
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Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 июня 1994 (25) лет
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 14:00
Томь
2 : 2
Спартак-2
62'
71'
62'
71'
62'
71'
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 14:00
62'
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Спартак-2
2
минуты: 1' - 90'
28.07.2019 28 июля 2019 вс 15:00
Томь
2 : 1
Текстильщик
36', 65'
36', 65'
36', 65'
28.07.2019 28 июля 2019 вс 15:00
36', 65'
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90'
13.07.2019 13 июля 2019 сб 15:00
Томь
2 : 0
Армавир
20'
20'
20'
13.07.2019 13 июля 2019 сб 15:00
20'
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Армавир
0
минуты: 1' - 90'
7.07.2019 7 июля 2019 вс 15:00
Нижний Новгород
0 : 2
Томь
7.07.2019 7 июля 2019 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
0
Томь
2
минуты: 1' - 90'