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Лента
Матч-центр
Моя команда
Павел Киреенко
№21
Нападающий
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Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 июня 1994 (25) лет
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
14:00
Томь
2 : 2
Спартак-2
62'
71'
62'
71'
62'
71'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
14:00
62'
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Спартак-2
2
минуты: 1' - 90'
28.07.2019
28 июля 2019
вс
15:00
Томь
2 : 1
Текстильщик
36', 65'
36', 65'
36', 65'
28.07.2019
28 июля 2019
вс
15:00
36', 65'
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90'
13.07.2019
13 июля 2019
сб
15:00
Томь
2 : 0
Армавир
20'
20'
20'
13.07.2019
13 июля 2019
сб
15:00
20'
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Армавир
0
минуты: 1' - 90'
7.07.2019
7 июля 2019
вс
15:00
Нижний Новгород
0 : 2
Томь
7.07.2019
7 июля 2019
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
0
Томь
2
минуты: 1' - 90'