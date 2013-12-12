Сито Риера
№99
Нападающий
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Команда
Кайрат
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 21:00
ПСВ
0 : 1
Черноморец
87'
87'
87'
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
ПСВ
0
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 23:05
Черноморец
2 : 1
Динамо
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 46'
Черноморец
2
Динамо
1
минуты: 1' - 46'
7.11.2013 7 нояб. 2013 чт 21:00
Лудогорец
1 : 1
Черноморец
7.11.2013 7 нояб. 2013 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лудогорец
1
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 22:05
Черноморец
0 : 1
Лудогорец
90'
90'
90'
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Черноморец
0
Лудогорец
1
минуты: 1' - 90'
3.10.2013 3 окт. 2013 чт 22:05
Черноморец
0 : 2
ПСВ
3.10.2013 3 окт. 2013 чт 22:05
минуты: 1' - 83'
Черноморец
0
ПСВ
2
минуты: 1' - 83'
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
Динамо
1 : 2
Черноморец
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
минуты: 46' - 90'
Динамо
1
Черноморец
2
минуты: 46' - 90'