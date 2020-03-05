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Лента
Матч-центр
Моя команда
Артем Полярус
№14
Нападающий
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Команда
Химки
Гражданство
Украина
Дата рождения
5 июля 1992 (27) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. фнл
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
5.03.2020
5 марта 2020
чт
19:30
Химки
5 : 1
Торпедо
85'
85'
85'
5.03.2020
5 марта 2020
чт
19:30
85'
минуты: 1' - 86'
Химки
5
Торпедо
1
минуты: 1' - 86'
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
16:00
Оренбург
1 : 2
Химки
21', 1'
21', 1'
21', 1'
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
16:00
21', 1'
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Химки
2
минуты: 1' - 90'