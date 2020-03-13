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Тони Шунич
№44
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
15 дек. 1988 (31) год
Рост
192
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
италия. серия а
германия. кубок
германия. бундеслига
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
13.03.2020
13 марта 2020
пт
19:30
Ахмат
2 : 3
Динамо
13.03.2020
13 марта 2020
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Ахмат
2
Динамо
3
минуты: 1' - 90'
7.03.2020
7 марта 2020
сб
16:30
Динамо
1 : 0
Тамбов
7.03.2020
7 марта 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
16:30
Динамо
0 : 2
Спартак
64'
64'
64'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Спартак
2
минуты: 1' - 90'
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
Зенит
3 : 0
Динамо
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
был в запасе
Зенит
3
Динамо
0
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
16:30
Локомотив
1 : 2
Динамо
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
16:30
минуты: 73' - 90'
Локомотив
1
Динамо
2
минуты: 73' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
Динамо
2 : 1
Ростов
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
минуты: 71' - 90'
Динамо
2
Ростов
1
минуты: 71' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:00
Оренбург
2 : 0
Динамо
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Ростов
3 : 0
Динамо
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
3
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
14:00
Динамо
2 : 3
Сочи
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Сочи
3
минуты: 1' - 90'
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
20:00
Крылья Советов
0 : 0
Динамо
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
14:00
Тамбов
0 : 2
Динамо
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
Динамо
1 : 2
Локомотив
48'
48'
48'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 64'
Динамо
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 64'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
Динамо
0 : 2
Зенит
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
19:00
Спартак
0 : 0
Динамо
86'
86'
86'
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
26.07.2019
26 июля 2019
пт
20:00
Динамо
2 : 0
Урал
26.07.2019
26 июля 2019
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Урал
0
минуты: 1' - 90'
21.07.2019
21 июля 2019
вс
19:00
Динамо
0 : 1
Рубин
21.07.2019
21 июля 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
12.07.2019
12 июля 2019
пт
20:00
Арсенал
1 : 1
Динамо
12.07.2019
12 июля 2019
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90'