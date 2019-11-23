Камиль Муллин
№72
Нападающий
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Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 янв. 1994 (26) лет
Рост
178
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 15:00
Ротор
2 : 0
Томь
85'
85'
85'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 15:00
85'
минуты: 1' - 90'
Ротор
2
Томь
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 18:00
Балтика
2 : 1
Ротор
51'
51'
51'
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 18:00
51'
минуты: 1' - 90'
Балтика
2
Ротор
1
минуты: 1' - 90'
14.08.2019 14 авг. 2019 ср 18:00
Нефтехимик
1 : 2
Ротор
49'
9'
49'
9'
49'
9'
14.08.2019 14 авг. 2019 ср 18:00
49'
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
1
Ротор
2
минуты: 1' - 90'
3.08.2019 3 авг. 2019 сб 18:30
Краснодар-2
0 : 1
Ротор
34'
45'
34'
45'
34'
45'
3.08.2019 3 авг. 2019 сб 18:30
34'
минуты: 1' - 90'
Краснодар-2
0
Ротор
1
минуты: 1' - 90'