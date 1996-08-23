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Лента
Матч-центр
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Илья Помазун
№1
Вратарь
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 авг. 1996 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2011/2012
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
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ЦСКА
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