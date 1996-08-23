Илья Помазун
№1
Вратарь
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 авг. 1996 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
ЦСКА
0
0
0
0