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Лайонел Адамс
№55
Защитник
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Команда
КАМАЗ
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
8:00
Луч
2 : 1
КАМАЗ
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
8:00
минуты: 88' - 90'
Луч
2
КАМАЗ
1
минуты: 88' - 90'
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
14:00
КАМАЗ
0 : 1
Тюмень
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
14:00
был в запасе
КАМАЗ
0
Тюмень
1
был в запасе
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
13:00
Енисей
2 : 0
КАМАЗ
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
13:00
был в запасе
Енисей
2
КАМАЗ
0
был в запасе
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
14:00
Шинник
0 : 2
КАМАЗ
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 90' - 90'
Шинник
0
КАМАЗ
2
минуты: 90' - 90'
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
19:00
Зенит-2
1 : 2
КАМАЗ
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
19:00
был в запасе
Зенит-2
1
КАМАЗ
2
был в запасе
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
19:00
Волга
2 : 1
КАМАЗ
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
19:00
был в запасе
Волга
2
КАМАЗ
1
был в запасе