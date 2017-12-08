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Артем Ярмолицкий
№25
Защитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2014/2015
8.12.2017
8 дек. 2017
пт
17:30
Урал
1 : 1
Арсенал
8.12.2017
8 дек. 2017
пт
17:30
был в запасе
Урал
1
Арсенал
1
был в запасе
1.12.2017
1 дек. 2017
пт
19:30
Арсенал
0 : 1
Спартак
1.12.2017
1 дек. 2017
пт
19:30
был в запасе
Арсенал
0
Спартак
1
был в запасе
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
16:30
Тосно
3 : 2
Арсенал
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
16:30
был в запасе
Тосно
3
Арсенал
2
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
Арсенал
0 : 0
Рубин
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
был в запасе
Арсенал
0
Рубин
0
был в запасе
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Арсенал
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Арсенал
2
был в запасе
27.10.2017
27 окт. 2017
пт
19:30
Арсенал
1 : 0
ЦСКА
27.10.2017
27 окт. 2017
пт
19:30
был в запасе
Арсенал
1
ЦСКА
0
был в запасе
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
19:00
Анжи
3 : 2
Арсенал
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
19:00
был в запасе
Анжи
3
Арсенал
2
был в запасе
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
19:00
Зенит
0 : 1
Арсенал
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
19:00
был в запасе
Зенит
0
Арсенал
1
был в запасе
29.09.2017
29 сент. 2017
пт
19:30
Арсенал
1 : 0
Краснодар
29.09.2017
29 сент. 2017
пт
19:30
был в запасе
Арсенал
1
Краснодар
0
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:30
Уфа
1 : 0
Арсенал
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:30
был в запасе
Уфа
1
Арсенал
0
был в запасе
15.09.2017
15 сент. 2017
пт
19:30
Арсенал
1 : 0
Динамо
15.09.2017
15 сент. 2017
пт
19:30
был в запасе
Арсенал
1
Динамо
0
был в запасе
9.09.2017
9 сент. 2017
сб
16:30
Ростов
2 : 2
Арсенал
9.09.2017
9 сент. 2017
сб
16:30
был в запасе
Ростов
2
Арсенал
2
был в запасе
21.08.2017
21 авг. 2017
пн
20:00
Ахмат
1 : 2
Арсенал
21.08.2017
21 авг. 2017
пн
20:00
был в запасе
Ахмат
1
Арсенал
2
был в запасе
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
19:30
Спартак
2 : 0
Арсенал
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
19:30
был в запасе
Спартак
2
Арсенал
0
был в запасе
6.08.2017
6 авг. 2017
вс
15:00
Арсенал
1 : 2
Тосно
6.08.2017
6 авг. 2017
вс
15:00
был в запасе
Арсенал
1
Тосно
2
был в запасе
29.07.2017
29 июля 2017
сб
17:30
Рубин
2 : 1
Арсенал
29.07.2017
29 июля 2017
сб
17:30
был в запасе
Рубин
2
Арсенал
1
был в запасе