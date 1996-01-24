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Лента
Матч-центр
Моя команда
Олег Ланин
№64
Полузащитник
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Команда
Енисей
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 янв. 1996 (24) года
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
7.07.2019
7 июля 2019
вс
16:00
Текстильщик
0 : 1
Енисей
7.07.2019
7 июля 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Текстильщик
0
Енисей
1
минуты: 1' - 90'