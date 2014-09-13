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Матч-центр
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Андрей Святов
№47
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2014/2015
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
11:00
Тюмень
1 : 2
Томь
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
11:00
минуты: 63' - 81'
Тюмень
1
Томь
2
минуты: 63' - 81'
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
15:00
Томь
2 : 2
Тосно
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
15:00
минуты: 38' - 90'
Томь
2
Тосно
2
минуты: 38' - 90'
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
7:00
Сахалин
0 : 4
Томь
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
7:00
минуты: 53' - 90'
Сахалин
0
Томь
4
минуты: 53' - 90'