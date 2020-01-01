Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Артем Тимофеев
№40
Полузащитник
Подписаться
Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 янв. 1994 (26) лет
Рост
185
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов квалификация
россия. фнл
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Крылья Советов
11
0
1
1
0