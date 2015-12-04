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Владислав Суслов
№82
Вратарь
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Команда
Арсенал
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
4.12.2015
4 дек. 2015
пт
19:00
Ростов
1 : 0
Рубин
4.12.2015
4 дек. 2015
пт
19:00
был в запасе
Ростов
1
Рубин
0
был в запасе
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
19:00
Краснодар
2 : 1
Ростов
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
19:00
был в запасе
Краснодар
2
Ростов
1
был в запасе
18.09.2015
18 сент. 2015
пт
19:00
Ростов
1 : 0
Анжи
18.09.2015
18 сент. 2015
пт
19:00
был в запасе
Ростов
1
Анжи
0
был в запасе