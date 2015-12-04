Владислав Суслов
№82
Вратарь
Подписаться
Команда
Арсенал
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
4.12.2015 4 дек. 2015 пт 19:00
Ростов
1 : 0
Рубин
4.12.2015 4 дек. 2015 пт 19:00
был в запасе
Ростов
1
Рубин
0
был в запасе
30.11.2015 30 нояб. 2015 пн 19:00
Краснодар
2 : 1
Ростов
30.11.2015 30 нояб. 2015 пн 19:00
был в запасе
Краснодар
2
Ростов
1
был в запасе
18.09.2015 18 сент. 2015 пт 19:00
Ростов
1 : 0
Анжи
18.09.2015 18 сент. 2015 пт 19:00
был в запасе
Ростов
1
Анжи
0
был в запасе