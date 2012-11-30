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Матч-центр
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Абдулвахид Афолаби
№14
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
30.11.2012
30 нояб. 2012
пт
17:15
Краснодар
2 : 1
Кубань
30.11.2012
30 нояб. 2012
пт
17:15
минуты: 90' - 90'
Краснодар
2
Кубань
1
минуты: 90' - 90'
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
15:00
Кубань
4 : 1
Крылья Советов
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
15:00
был в запасе
Кубань
4
Крылья Советов
1
был в запасе