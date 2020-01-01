Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Лусиано Нарсинг
№28
Нападающий
Подписаться
Команда
Суонси
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
13 сент. 1990 (29) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
чемпионат европы групповой раунд
Сезон:
2019/2020
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Фейеноорд
0
0
0
0
0