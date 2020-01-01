Лусиано Нарсинг
№28
Нападающий
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Команда
Суонси
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
13 сент. 1990 (29) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Фейеноорд
0
0
0
0
0