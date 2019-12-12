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Матч-центр
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Лусиано Нарсинг
№28
Нападающий
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Команда
Суонси
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
13 сент. 1990 (29) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
чемпионат европы групповой раунд
Сезон:
2019/2020
2014/2015
2013/2014
2012/2013
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
Порту
3 : 2
Фейеноорд
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
был в запасе
Порту
3
Фейеноорд
2
был в запасе
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
Фейеноорд
2 : 2
Рейнджерс
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Фейеноорд
2
Рейнджерс
2
был в запасе
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
Фейеноорд
1 : 1
Янг Бойз
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Фейеноорд
1
Янг Бойз
1
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Янг Бойз
2 : 0
Фейеноорд
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Янг Бойз
2
Фейеноорд
0
был в запасе
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
Фейеноорд
2 : 0
Порту
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Фейеноорд
2
Порту
0
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Рейнджерс
1 : 0
Фейеноорд
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
был в запасе
Рейнджерс
1
Фейеноорд
0
был в запасе