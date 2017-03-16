Жорес Окоре
№26
Защитник
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Команда
Копенгаген
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.03.2017 16 марта 2017 чт 23:05
Аякс
2 : 0
Копенгаген
16.03.2017 16 марта 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 45'
Аякс
2
Копенгаген
0
минуты: 1' - 45'
9.03.2017 9 марта 2017 чт 21:00
Копенгаген
2 : 1
Аякс
9.03.2017 9 марта 2017 чт 21:00
был в запасе
Копенгаген
2
Аякс
1
был в запасе