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Матч-центр
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Жорес Окоре
№26
Защитник
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Команда
Копенгаген
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
отборочные матчи к че-2016
чемпионат европы групповой раунд
Сезон:
2016/2017
16.03.2017
16 марта 2017
чт
23:05
Аякс
2 : 0
Копенгаген
16.03.2017
16 марта 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 45'
Аякс
2
Копенгаген
0
минуты: 1' - 45'
9.03.2017
9 марта 2017
чт
21:00
Копенгаген
2 : 1
Аякс
9.03.2017
9 марта 2017
чт
21:00
был в запасе
Копенгаген
2
Аякс
1
был в запасе