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Лукас Кеблер
№17
Защитник
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Команда
Фрайбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
30 авг. 1992 (27) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2011/2012
29.05.2020
29 мая 2020
пт
21:30
Фрайбург
0 : 1
Байер
29.05.2020
29 мая 2020
пт
21:30
минуты: 1' - 66'
Фрайбург
0
Байер
1
минуты: 1' - 66'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
Фрайбург
2 : 2
Боруссия
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Фрайбург
2
Боруссия
2
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
Фрайбург
1 : 1
Аугсбург
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Фрайбург
1
Аугсбург
1
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:30
Хоффенхайм
0 : 3
Фрайбург
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
0
Фрайбург
3
был в запасе