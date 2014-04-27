Риккардо Серпиери
№0
Защитник
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Команда
Лацио
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 16:00
Ливорно
0 : 2
Лацио
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 16:00
был в запасе
Ливорно
0
Лацио
2
был в запасе
6.04.2014 6 апр. 2014 вс 13:30
Лацио
2 : 0
Сампдория
6.04.2014 6 апр. 2014 вс 13:30
был в запасе
Лацио
2
Сампдория
0
был в запасе