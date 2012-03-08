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Матч-центр
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Иван Бабович
№76
Вратарь
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
Сезон:
2011/2012
8.03.2012
8 марта 2012
чт
21:00
Металлист
0 : 1
Олимпиакос
8.03.2012
8 марта 2012
чт
21:00
был в запасе
Металлист
0
Олимпиакос
1
был в запасе
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
23:05
Олимпиакос
1 : 0
Рубин
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
23:05
был в запасе
Олимпиакос
1
Рубин
0
был в запасе