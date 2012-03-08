Иван Бабович
№76
Вратарь
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
8.03.2012 8 марта 2012 чт 21:00
Металлист
0 : 1
Олимпиакос
8.03.2012 8 марта 2012 чт 21:00
был в запасе
Металлист
0
Олимпиакос
1
был в запасе
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 23:05
Олимпиакос
1 : 0
Рубин
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 23:05
был в запасе
Олимпиакос
1
Рубин
0
был в запасе