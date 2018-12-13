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Лента
Матч-центр
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Марко Петкович
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
3 сент. 1992 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Вильярреал
2 : 0
Спартак
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
был в запасе
Вильярреал
2
Спартак
0
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Рейнджерс
0 : 0
Спартак
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
Рейнджерс
0
Спартак
0
был в запасе
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Рапид
2 : 0
Спартак
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
был в запасе
Рапид
2
Спартак
0
был в запасе