Марко Петкович
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
3 сент. 1992 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 20:55
Вильярреал
2 : 0
Спартак
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 20:55
был в запасе
Вильярреал
2
Спартак
0
был в запасе
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
Рейнджерс
0 : 0
Спартак
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
был в запасе
Рейнджерс
0
Спартак
0
был в запасе
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
Рапид
2 : 0
Спартак
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
был в запасе
Рапид
2
Спартак
0
был в запасе