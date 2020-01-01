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Матч-центр
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Милан Родич
№23
Защитник
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Команда
Црвена Звезда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
2 апр. 1991 (29) лет
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
Лига чемпионов Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Црвена Звезда
5
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0
2
0