Милан Родич
№23
Защитник
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Команда
Црвена Звезда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
2 апр. 1991 (29) лет
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Црвена Звезда
5
0
0
2
0