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Карлос Бакка
№9
Нападающий
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Команда
Вильярреал
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
8 сент. 1986 (33) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2014/2015
2013/2014
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
23:00
Атлетико
3 : 1
Вильярреал
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
23:00
был в запасе
Атлетико
3
Вильярреал
1
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
Вильярреал
2 : 1
Леванте
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Вильярреал
2
Леванте
1
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:30
Вальядолид
1 : 1
Вильярреал
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Вальядолид
1
Вильярреал
1
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
Вильярреал
3 : 1
Осасуна
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
был в запасе
Вильярреал
3
Осасуна
1
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
Алавес
1 : 2
Вильярреал
10'
10'
10'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
10'
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
18:00
Вильярреал
1 : 2
Эспаньол
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
1
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
16:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Вильярреал
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
16:00
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Вильярреал
2
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
Вильярреал
1 : 0
Хетафе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
был в запасе
Вильярреал
1
Хетафе
0
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:30
Севилья
1 : 2
Вильярреал
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:30
был в запасе
Севилья
1
Вильярреал
2
был в запасе
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
23:00
Вильярреал
0 : 0
Атлетико
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
23:00
был в запасе
Вильярреал
0
Атлетико
0
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
23:00
Валенсия
2 : 1
Вильярреал
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
23:00
был в запасе
Валенсия
2
Вильярреал
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:30
Вильярреал
1 : 3
Сельта
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:30
был в запасе
Вильярреал
1
Сельта
3
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
Мальорка
3 : 1
Вильярреал
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
был в запасе
Мальорка
3
Вильярреал
1
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
16:00
Вильярреал
0 : 0
Атлетик
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
16:00
был в запасе
Вильярреал
0
Атлетик
0
был в запасе
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
21:00
Эйбар
2 : 1
Вильярреал
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
21:00
был в запасе
Эйбар
2
Вильярреал
1
был в запасе
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
Вильярреал
4 : 1
Алавес
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
был в запасе
Вильярреал
4
Алавес
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
17:00
Эспаньол
0 : 1
Вильярреал
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
17:00
был в запасе
Эспаньол
0
Вильярреал
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
22:00
Осасуна
2 : 1
Вильярреал
90'
90'
90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
22:00
был в запасе
Осасуна
2
Вильярреал
1
был в запасе
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
22:00
Вильярреал
5 : 1
Бетис
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
22:00
был в запасе
Вильярреал
5
Бетис
1
был в запасе
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
Барселона
2 : 1
Вильярреал
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
был в запасе
Барселона
2
Вильярреал
1
был в запасе
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