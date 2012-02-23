Томаш Бергер
№13
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 23:05
Шальке-04
3 : 1
Виктория
114'
114'
114'
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 23:05
минуты: 97' - 90'
Шальке-04
3
Виктория
1
минуты: 97' - 90'
16.02.2012 16 февр. 2012 чт 21:00
Виктория
1 : 1
Шальке-04
16.02.2012 16 февр. 2012 чт 21:00
минуты: 79' - 90'
Виктория
1
Шальке-04
1
минуты: 79' - 90'