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Матч-центр
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Вацлав Прохазка
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2016/2017
2013/2014
2012/2013
2011/2012
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
19:00
Османлыспор
0 : 3
Олимпиакос
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Османлыспор
0
Олимпиакос
3
минуты: 1' - 90'
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
21:00
Олимпиакос
0 : 0
Османлыспор
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Олимпиакос
0
Османлыспор
0
минуты: 1' - 90'