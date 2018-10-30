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Лента
Матч-центр
Моя команда
Самуэль Гарсия Санчес
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
13 июля 1990 (29) лет
Рост
179
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
испания. примера
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
30.10.2018
30 окт. 2018
вт
21:30
Луго
1 : 1
Леванте
30.10.2018
30 окт. 2018
вт
21:30
минуты: 1' - 90'
Луго
1
Леванте
1
минуты: 1' - 90'