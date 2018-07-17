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Лента
Матч-центр
Моя команда
Винисиус Оливейра Франко
№16
Полузащитник
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Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
16 мая 1986 (34) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2014/2015
17.07.2018
17 июля 2018
вт
20:00
АПОЭЛ
1 : 0
Судува
17.07.2018
17 июля 2018
вт
20:00
был в запасе
АПОЭЛ
1
Судува
0
был в запасе