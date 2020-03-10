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Матч-центр
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Такаши Инуи
№8
Полузащитник
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Команда
Эйбар
Гражданство
Япония
Дата рождения
2 июня 1988 (31) год
Рост
169
Вес
59
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
испания. кубок
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
10.03.2020
10 марта 2020
вт
22:00
Эйбар
1 : 2
Реал Сосьедад
10.03.2020
10 марта 2020
вт
22:00
минуты: 1' - 77'
Эйбар
1
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 77'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Барселона
5 : 0
Эйбар
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
5
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
23:00
Алавес
2 : 1
Эйбар
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
23:00
был в запасе
Алавес
2
Эйбар
1
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
16:00
Эйбар
1 : 1
Бетис
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
1
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
16:00
Сельта
0 : 0
Эйбар
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
23:00
Эйбар
2 : 0
Атлетико
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
2
Атлетико
0
минуты: 1' - 90'
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
15:00
Валенсия
1 : 0
Эйбар
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
1
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
23:00
Эйбар
3 : 0
Гранада
87'
87'
87'
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
23:00
87'
минуты: 1' - 90'
Эйбар
3
Гранада
0
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
Атлетик
0 : 0
Эйбар
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Атлетик
0
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:00
Эйбар
0 : 1
Хетафе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:00
был в запасе
Эйбар
0
Хетафе
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Эйбар
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
4
Эйбар
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
18:00
Эйбар
0 : 2
Алавес
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
18:00
был в запасе
Эйбар
0
Алавес
2
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
Эйбар
0 : 4
Реал
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Эйбар
0
Реал
4
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:30
Леганес
1 : 2
Эйбар
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Эйбар
2
минуты: 1' - 90'
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
21:00
Эйбар
2 : 1
Вильярреал
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
2
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
Вальядолид
2 : 0
Эйбар
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
был в запасе
Вальядолид
2
Эйбар
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
14:00
Эйбар
0 : 3
Барселона
88'
88'
88'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
14:00
был в запасе
Эйбар
0
Барселона
3
был в запасе
4.10.2019
4 окт. 2019
пт
22:00
Бетис
1 : 1
Эйбар
4.10.2019
4 окт. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Эйбар
1
минуты: 1' - 90'
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
20:00
Эйбар
3 : 2
Севилья
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
3
Севилья
2
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
Леванте
0 : 0
Эйбар
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
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