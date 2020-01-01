Кристоф Крамер
№6
Полузащитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
19 февр. 1991 (29) лет
Рост
189
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Боруссия
12
0
0
2
0