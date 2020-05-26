Кристоф Крамер
№6
Полузащитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
19 февр. 1991 (29) лет
Рост
189
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2020 26 мая 2020 вт 21:30
Вердер
0 : 0
Боруссия
26.05.2020 26 мая 2020 вт 21:30
минуты: 1' - 82'
Вердер
0
Боруссия
0
минуты: 1' - 82'
23.05.2020 23 мая 2020 сб 16:30
Боруссия
1 : 3
Байер
23.05.2020 23 мая 2020 сб 16:30
был в запасе
Боруссия
1
Байер
3
был в запасе
16.05.2020 16 мая 2020 сб 19:30
Айнтрахт
1 : 3
Боруссия
16.05.2020 16 мая 2020 сб 19:30
был в запасе
Айнтрахт
1
Боруссия
3
был в запасе
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 17:30
Аугсбург
2 : 3
Боруссия
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 17:30
был в запасе
Аугсбург
2
Боруссия
3
был в запасе
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 17:30
Боруссия
1 : 1
Хоффенхайм
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 17:30
был в запасе
Боруссия
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 20:30
Фортуна
1 : 4
Боруссия
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 20:30
был в запасе
Фортуна
1
Боруссия
4
был в запасе
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 20:30
РБ Лейпциг
2 : 2
Боруссия
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 29'
РБ Лейпциг
2
Боруссия
2
минуты: 1' - 29'
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 17:30
Боруссия
3 : 1
Майнц
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
3
Майнц
1
минуты: 1' - 90'
17.01.2020 17 янв. 2020 пт 22:30
Шальке-04
2 : 0
Боруссия
17.01.2020 17 янв. 2020 пт 22:30
был в запасе
Шальке-04
2
Боруссия
0
был в запасе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 20:30
Герта
0 : 0
Боруссия
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Герта
0
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:30
Боруссия
2 : 0
Падерборн
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:30
был в запасе
Боруссия
2
Падерборн
0
был в запасе
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Боруссия
1
был в запасе
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 17:30
Боруссия
2 : 1
Бавария
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 17:30
был в запасе
Боруссия
2
Бавария
1
был в запасе
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 17:30
Боруссия
4 : 2
Фрайбург
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 17:30
был в запасе
Боруссия
4
Фрайбург
2
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:30
Унион
2 : 0
Боруссия
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Унион
2
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 15:30
Боруссия
3 : 1
Вердер
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
3
Вердер
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 17:30
Байер
1 : 2
Боруссия
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Байер
1
Боруссия
2
минуты: 1' - 90'
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 20:00
Боруссия
4 : 2
Айнтрахт
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 20:00
был в запасе
Боруссия
4
Айнтрахт
2
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:30
Боруссия
1 : 0
Боруссия
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
1
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 14:30
Боруссия
5 : 1
Аугсбург
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
5
Аугсбург
1
минуты: 1' - 90'
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