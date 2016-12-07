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Матч-центр
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Неманья Николич
№11
Нападающий
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Команда
Легия
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
7.12.2016
7 дек. 2016
ср
22:45
Легия
1 : 0
Спортинг
7.12.2016
7 дек. 2016
ср
22:45
был в запасе
Легия
1
Спортинг
0
был в запасе
22.11.2016
22 нояб. 2016
вт
22:45
Боруссия
8 : 4
Легия
83'
83'
83'
22.11.2016
22 нояб. 2016
вт
22:45
83'
минуты: 75' - 90'
Боруссия
8
Легия
4
минуты: 75' - 90'
2.11.2016
2 нояб. 2016
ср
22:45
Легия
3 : 3
Реал
2.11.2016
2 нояб. 2016
ср
22:45
минуты: 1' - 69'
Легия
3
Реал
3
минуты: 1' - 69'
18.10.2016
18 окт. 2016
вт
21:45
Реал
5 : 1
Легия
18.10.2016
18 окт. 2016
вт
21:45
минуты: 74' - 90'
Реал
5
Легия
1
минуты: 74' - 90'
27.09.2016
27 сент. 2016
вт
21:45
Спортинг
2 : 0
Легия
27.09.2016
27 сент. 2016
вт
21:45
минуты: 1' - 60'
Спортинг
2
Легия
0
минуты: 1' - 60'
14.09.2016
14 сент. 2016
ср
21:45
Легия
0 : 6
Боруссия
14.09.2016
14 сент. 2016
ср
21:45
минуты: 63' - 90'
Легия
0
Боруссия
6
минуты: 63' - 90'