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Балаж Тот
№26
Полузащитник
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Команда
МОЛ Види
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
7.12.2012
7 дек. 2012
пт
23:05
Спортинг
2 : 1
МОЛ Види
54'
54'
54'
7.12.2012
7 дек. 2012
пт
23:05
минуты: 1' - 72'
Спортинг
2
МОЛ Види
1
минуты: 1' - 72'
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
МОЛ Види
0 : 1
Генк
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
был в запасе
МОЛ Види
0
Генк
1
был в запасе
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
23:05
Базель
1 : 0
МОЛ Види
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
23:05
был в запасе
Базель
1
МОЛ Види
0
был в запасе
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
МОЛ Види
2 : 1
Базель
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
минуты: 73' - 90'
МОЛ Види
2
Базель
1
минуты: 73' - 90'
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
20:00
МОЛ Види
3 : 0
Спортинг
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
МОЛ Види
3
Спортинг
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
Генк
3 : 0
МОЛ Види
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 65'
Генк
3
МОЛ Види
0
минуты: 1' - 65'