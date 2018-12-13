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Винисиус Соуза
№3
Защитник
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Команда
МОЛ Види
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
21 февр. 1990 (30) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2012/2013
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
МОЛ Види
2 : 2
Челси
74'
74'
74'
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
МОЛ Види
2
Челси
2
минуты: 1' - 90'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
БАТЭ
2 : 0
МОЛ Види
76'
76'
76'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
БАТЭ
2
МОЛ Види
0
минуты: 1' - 90'
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
МОЛ Види
1 : 0
ПАОК
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
МОЛ Види
1
ПАОК
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
ПАОК
0 : 2
МОЛ Види
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
ПАОК
0
МОЛ Види
2
минуты: 1' - 90'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
Челси
1 : 0
МОЛ Види
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Челси
1
МОЛ Види
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
МОЛ Види
0 : 2
БАТЭ
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
МОЛ Види
0
БАТЭ
2
минуты: 1' - 90'