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Роджер Карвальо
№45
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
2011/2012
8.05.2013
8 мая 2013
ср
21:45
Болонья
0 : 3
Наполи
8.05.2013
8 мая 2013
ср
21:45
минуты: 1' - 82'
Болонья
0
Наполи
3
минуты: 1' - 82'
5.05.2013
5 мая 2013
вс
16:00
Лацио
6 : 0
Болонья
5.05.2013
5 мая 2013
вс
16:00
был в запасе
Лацио
6
Болонья
0
был в запасе
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
19:00
Аталанта
1 : 1
Болонья
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
19:00
был в запасе
Аталанта
1
Болонья
1
был в запасе
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
Болонья
1 : 1
Сампдория
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
минуты: 71' - 90'
Болонья
1
Сампдория
1
минуты: 71' - 90'
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
13:30
Палермо
1 : 1
Болонья
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
13:30
был в запасе
Палермо
1
Болонья
1
был в запасе
6.04.2013
6 апр. 2013
сб
21:45
Болонья
2 : 2
Торино
6.04.2013
6 апр. 2013
сб
21:45
был в запасе
Болонья
2
Торино
2
был в запасе
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
Удинезе
0 : 0
Болонья
30.03.2013
30 марта 2013
сб
17:00
был в запасе
Удинезе
0
Болонья
0
был в запасе
16.03.2013
16 марта 2013
сб
22:45
Болонья
0 : 2
Ювентус
16.03.2013
16 марта 2013
сб
22:45
был в запасе
Болонья
0
Ювентус
2
был в запасе
10.03.2013
10 марта 2013
вс
22:45
Интер
0 : 1
Болонья
10.03.2013
10 марта 2013
вс
22:45
был в запасе
Интер
0
Болонья
1
был в запасе
3.03.2013
3 марта 2013
вс
17:00
Болонья
3 : 0
Кальяри
3.03.2013
3 марта 2013
вс
17:00
был в запасе
Болонья
3
Кальяри
0
был в запасе
26.02.2013
26 февр. 2013
вт
22:00
Болонья
2 : 1
Фиорентина
26.02.2013
26 февр. 2013
вт
22:00
был в запасе
Болонья
2
Фиорентина
1
был в запасе
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
17:00
Катания
1 : 0
Болонья
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Катания
1
Болонья
0
был в запасе
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
Болонья
1 : 1
Сиена
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Болонья
1
Сиена
1
был в запасе
3.02.2013
3 февр. 2013
вс
17:00
Пескара
2 : 3
Болонья
3.02.2013
3 февр. 2013
вс
17:00
был в запасе
Пескара
2
Болонья
3
был в запасе
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
14:30
Болонья
3 : 3
Рома
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
14:30
был в запасе
Болонья
3
Рома
3
был в запасе
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
Милан
2 : 1
Болонья
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Милан
2
Болонья
1
был в запасе
6.01.2013
6 янв. 2013
вс
17:00
Дженоа
2 : 0
Болонья
6.01.2013
6 янв. 2013
вс
17:00
был в запасе
Дженоа
2
Болонья
0
был в запасе
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
Болонья
1 : 2
Парма
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
17:00
был в запасе
Болонья
1
Парма
2
был в запасе
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
22:45
Наполи
2 : 3
Болонья
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
22:45
был в запасе
Наполи
2
Болонья
3
был в запасе
10.12.2012
10 дек. 2012
пн
22:59
Болонья
0 : 0
Лацио
10.12.2012
10 дек. 2012
пн
22:59
был в запасе
Болонья
0
Лацио
0
был в запасе
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