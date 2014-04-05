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Хави Рос
№8
Полузащитник
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Команда
Мальорка
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
5.04.2014
5 апр. 2014
сб
21:00
Реал Сосьедад
0 : 4
Реал
5.04.2014
5 апр. 2014
сб
21:00
был в запасе
Реал Сосьедад
0
Реал
4
был в запасе
27.03.2014
27 марта 2014
чт
22:00
Реал Сосьедад
1 : 0
Вальядолид
27.03.2014
27 марта 2014
чт
22:00
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Вальядолид
0
был в запасе
25.03.2014
25 марта 2014
вт
-:-
Альмерия
4 : 3
Реал Сосьедад
25.03.2014
25 марта 2014
вт
-:-
был в запасе
Альмерия
4
Реал Сосьедад
3
был в запасе
11.03.2014
11 марта 2014
вт
-:-
Реал Сосьедад
2 : 3
Райо Вальекано
11.03.2014
11 марта 2014
вт
-:-
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Райо Вальекано
3
был в запасе
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
22:00
Реал Сосьедад
3 : 1
Барселона
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
22:00
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Барселона
1
был в запасе
9.02.2014
9 февр. 2014
вс
21:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Леванте
9.02.2014
9 февр. 2014
вс
21:00
был в запасе
Реал Сосьедад
0
Леванте
0
был в запасе
2.02.2014
2 февр. 2014
вс
21:00
Атлетико
4 : 0
Реал Сосьедад
2.02.2014
2 февр. 2014
вс
21:00
был в запасе
Атлетико
4
Реал Сосьедад
0
был в запасе
28.01.2014
28 янв. 2014
вт
-:-
Реал Сосьедад
4 : 0
Эльче
28.01.2014
28 янв. 2014
вт
-:-
минуты: 77' - 90'
Реал Сосьедад
4
Эльче
0
минуты: 77' - 90'
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
14:00
Хетафе
2 : 2
Реал Сосьедад
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
14:00
был в запасе
Хетафе
2
Реал Сосьедад
2
был в запасе
14.01.2014
14 янв. 2014
вт
-:-
Вильярреал
5 : 1
Реал Сосьедад
72'
72'
72'
14.01.2014
14 янв. 2014
вт
-:-
минуты: 58' - 90'
Вильярреал
5
Реал Сосьедад
1
минуты: 58' - 90'
5.01.2014
5 янв. 2014
вс
22:00
Реал Сосьедад
2 : 0
Атлетик
5.01.2014
5 янв. 2014
вс
22:00
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Атлетик
0
был в запасе
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
-:-
Гранада
1 : 3
Реал Сосьедад
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
-:-
минуты: 90' - 90'
Гранада
1
Реал Сосьедад
3
минуты: 90' - 90'
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
19:00
Реал Сосьедад
5 : 1
Бетис
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
19:00
был в запасе
Реал Сосьедад
5
Бетис
1
был в запасе
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
-:-
Эспаньол
1 : 2
Реал Сосьедад
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
-:-
минуты: 1' - 66'
Эспаньол
1
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 66'
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
20:00
Реал Сосьедад
4 : 3
Сельта
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
20:00
минуты: 80' - 90'
Реал Сосьедад
4
Сельта
3
минуты: 80' - 90'
9.11.2013
9 нояб. 2013
сб
18:00
Реал
5 : 1
Реал Сосьедад
9.11.2013
9 нояб. 2013
сб
18:00
был в запасе
Реал
5
Реал Сосьедад
1
был в запасе
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
22:00
Вальядолид
2 : 2
Реал Сосьедад
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
22:00
был в запасе
Вальядолид
2
Реал Сосьедад
2
был в запасе
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
21:00
Реал Сосьедад
3 : 0
Альмерия
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
21:00
минуты: 70' - 90'
Реал Сосьедад
3
Альмерия
0
минуты: 70' - 90'
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
19:00
Валенсия
1 : 2
Реал Сосьедад
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
19:00
минуты: 78' - 90'
Валенсия
1
Реал Сосьедад
2
минуты: 78' - 90'
5.10.2013
5 окт. 2013
сб
19:00
Райо Вальекано
1 : 0
Реал Сосьедад
5.10.2013
5 окт. 2013
сб
19:00
был в запасе
Райо Вальекано
1
Реал Сосьедад
0
был в запасе
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